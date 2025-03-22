3月19日、ロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・カブスによるMLB東京シリーズの第2戦がおこなわれた。ドジャースの大谷翔平が、今季1号ホームランを記録して日本中を沸かせ、日本テレビ系で生中継された試合は、世帯平均視聴率31.2％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した。前日の18日におこなわれた開幕戦では、ドジャースからは山本由伸、カブスからは今永昇太が先発を務め、鈴木誠也と佐々木朗希を含む計5名の日本人選