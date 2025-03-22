◆第７３回阪神大賞典・Ｇ２（３月２３日、阪神・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）＝３月２２日、栗東トレセンサンライズアース（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父レイデオロ）はＣＷコースを周回し最終調整。気分良さそうに駆け抜けた。「最後は楽に調整ができました」と金折助手もうなずいた。昨年の日本ダービーで４着。秋は夏バテの影響が尾を引いて未出走に終わったが、日経新春杯（１６着）、早春Ｓ