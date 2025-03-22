選手の姿を放映することはできず【全2回（前編／後編）の前編】日本でのプレーは実に2年ぶり。まさに凱旋（がいせん）と呼ぶにふさわしい大谷翔平（30）のMLB開幕戦が終わりを迎えた。新聞テレビは大谷一色だが、その熱狂の舞台裏をのぞいてみると……。報道規制の理由、二刀流解禁やドジャース連覇の可能性までを詳報する。＊＊＊【実際の写真】ドジャースキャップ姿の美女に、「チケットを売って下さい」の紙を掲げる人も…