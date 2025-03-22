ボクシングの元へビー級チャンピオン、ジョージ・フォアマンさんが２１日（日本時間２２日）に死去したことが発表された。７６歳だった。同日、故人のアカウントのＳＮＳが家族によって更新され、明らかにされた。インスタグラムで「 私たちは最愛のジョージ・エドワード・フォアマン・シニアが２０２５年３月２１日に愛する人々に囲まれながら安らかに息を引き取ったことをお知らせいたします」と記され、「敬けんな説教師、