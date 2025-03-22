衣料にカー用品、長靴まで埼玉県のとある地方都市、駅から車で10分ほど走ると、そのスーパーは見えてくる。店内に足を踏み入れるとぎっしりと商品が並べられた棚。2リットル入りの天然水が59円、大きなかつ丼299円と、かなり安い。古ぼけた看板には「TRIAL」と書いてある。【写真を見る】激安商品がずらり！「トライアル」の店内スーパーの西友を、ディスカウント大手「トライアルホールディングス」が子会社化すると発表した