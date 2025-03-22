声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00〜12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。3月16日（日）の放送では“春スイーツ”について語りました。 パーソナリティの津田健次郎◆昔は苦手だったんです津田：3月も中旬