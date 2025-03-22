◆第７３回阪神大賞典・Ｇ２（３月２３日、阪神・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）＝３月２２日、栗東トレセンヴェローチェエラ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リアルスティール）は角馬場で最終調整。テンションも上がりすぎておらず、好ムードを漂わせた。「前走後も在厩で調整させてもらって、ここまでは思い通りに来られました」と榎本助手も好仕上がりを伝えた。前走の日経新春杯４着で連勝こそ３