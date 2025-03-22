韓国の最高権力者でさえ、その職から引きずり下ろすことができる手段がまさに弾劾制度だ。【注目】韓国最大野党、ついに30回目の弾劾訴追案を発議行政府の首長である現職大統領をけん制するための国会固有の権限であり、憲政史上3度目の大統領弾劾事件を迎えた3月22日現在、尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の命運が重大な岐路に立たされている。尹大統領を含む大統領3人の運命を、わずか20年余りの間に憲法裁判所が左右してきた