今季の国内男女ゴルフ界は、世代交代期を迎えている。スポーツ報知では、注目の若手選手のそれぞれの特徴や人柄を紹介する。第１回は、女子ツアー参戦２年目の政田夢乃（２４）＝なないろ生命＝。２年目を迎えた政田は、愛らしい笑顔が印象的な２４歳だ。ルーキーイヤーの昨年は８月に２位に入るなど、トップ１０入り５回。シードは逃したものの、今季はＱＴランク９位で前半戦出場権を獲得した。「今年はシード権獲得と、初優