タレントのギャル曽根（39）が21日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。規格外の食欲を明かした。「極論、朝起きて、ずっと食い続けられるわけ？」と司会の「くりぃむしちゅー」有田哲平から水を向けられたギャル曽根。「ずっと食べ続けられます。お腹いっぱいにならないので」とキッパリ答えた。さらに「お腹は無限に大きくなるわけじゃないから」と有田に問われると「なるんですよ！」と告