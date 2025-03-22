パラアルペンスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は２１日、スイスのベゾナで大回転（ＧＳ）第２戦が行われ、女子座位で北京パラリンピック金メダリストの村岡桃佳（トヨタ自動車）が優勝した。村岡は前日２０日の大回転で２位に入っており、２日連続の表彰台。村岡は１回目に１分３秒９０で２位だったが、２回目に１分２秒６３のトップタイムをマークし、合計２分６秒５３で優勝した。村岡は日本障害者スキー連盟を通じ、「昨日