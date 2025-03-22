10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたび振り返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’15年3月20日号掲載の『川崎・中1殺害事件 8人組の1人がついに語った「A君と犯人の本当の関係」』を紹介する。家庭にも学校にも居場所がなく、いつも一緒に群れていた少年たち。そんな少年たちの間で起きた凄惨な殺人事件だ。（《》内の記述は過去記事より引用。年齢・肩書