ロックバンド「MAN WITH A MISSION」が21日深夜、日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜1・44）に出演。料理が絶品の国や永住したい国を明かした。MAN WITH A MISSIONは、頭はオオカミ、身体は人間という“究極の生命体5匹”からなるロックバンド。海外でも精力的に活動を行い、全米デビューも果たしている。海外を飛び回ってきたメンバーらに、MCのお笑い芸人バカリズムは「食べ物はどこが1番美味（おい）しい？」と質問。