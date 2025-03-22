フジテレビの西山喜久恵アナウンサーが２２日、自身のＳＮＳを更新。メインキャスターを務める同局系「めざましどようび」を欠席することを報告した。西山アナは自身のインスタグラムのストーリーズを更新。スタジオで番組のマスコット・めざましくんとの“ツーショット”写真を投稿し、「いつもご視聴ありがとうございます。今日は、年次休暇取得の為『めざましどうようび』お休みします」と報告した。番組では冒頭で同じ