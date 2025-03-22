湯浅大が2点タイムリーヒットで1軍昇格へアピール 3月21日、戸田球場で行われたイースタン・リーグのヤクルトスワローズ戦に、「8番・三塁」で先発出場した湯浅大は、4打数1安打2打点。2点タイムリーヒットを放ち、1軍昇格へアピールした。 9回、ノーアウト満塁のチャンスの場面で打席に立った湯浅大は、ヤクルトスワローズ5番手・原樹理の初球147kmシュートをセン