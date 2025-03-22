Xで人気沸騰中の人間まおがミドルエイジのモヤモヤを描く連載コミック！【あらすじ】食品がことごとく値上がりするなかで、家計も火の車！そんななか、SNSの“激安食費”投稿を見つけ“食費月2万円”を求めてきた夫。ならば自分でやってみろ！と買い物をさせてみると……。【PROFILE】人間まお’18年に『くず系女子。』（KADOKAWA）でデビュー。現在はサルのあげおと共存の日々を送りながら、日常のあるあるをゆる〜く描いた漫