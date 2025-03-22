今から100年前、1925年出版の“東京グルメ本”を発見。そのおいしさを「将軍」と称えられたウナギの名店など、大正から昭和初期に最もおいしいと紹介された名店の数々は今どうなっているのか「老舗の100年」を追跡しました。【画像】「インパクトが…」100年前のメニュー表に桝田アナ驚き■約100年前のメニュー表「インパクトがある」昔から来ている夫婦客「お父さんが給料日に上野で待ち合わせして、一緒にじゅらくでご飯を食べ