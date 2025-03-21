アメリカの政府系メディアで15日、記者やプロデューサーら1300人が休職扱いになり、報道機能がまひ状態に陥ったという。このメディアの活動縮小をあの大国が歓迎している。【画像】中国外務省・報道局長「一部米メディアが中国の報道で不誠実なのは周知の事実」■トランプ氏、規模縮小の大統領令に署名アメリカアイゼンハワー大統領（1957年）「私たちは自由と正義の世界を築く手助けをしようとしています」1957年にアイゼン