地味で冴えない女子高生が、別人級メークで誰もが振り向く女神に大変身！韓国発のWEB漫画を2部作で紡ぐ新作映画『女神降臨Before 高校デビュー編／After プロポーズ編』（3月20日／5月1日公開）で、クールでミステリアスな秀才を演じた渡邊圭祐（31）。役づくりでいちばん注力したのは、“氷の王子”という設定を一貫して保つことだったそう。「僕が演じた神田俊は、ふだん、感情を表に出さないぶん、ただ笑うだけでもギャップが