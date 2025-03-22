【モデルプレス＝2025/03/22】乃木坂46の新メンバーとなる6期生が、3月22日発売の『アップトゥボーイ』（ワニブックス）vol.349の表紙・巻頭・巻末・裏表紙に登場する。【写真】乃木坂新メンバーが揃って表紙登場◆乃木坂46・6期生「アップトゥボーイ」登場創刊40周年イヤーのスタートとなるこの号に登場するのは、この春から新たにグループに加わることとなった6期生11人。“11人が集う女子寮での日常”をテーマにお揃いの制服衣