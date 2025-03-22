［W杯最終予選］日本 ２−０ バーレーン／３月20日／埼玉スタジアム2002 日本代表は北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第７節でバーレーン代表と対戦し、２−０で勝利。８大会連続８度目のワールドカップ出場を決めた。昨年９月にホームで日本に０−５で大敗したバーレーンは、今回は守備を整備してきた。４−４−２のシステムで、２トップが日本のディフェンダーのパスコースを切り、２列目の４人は連動した横の動