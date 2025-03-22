◆ いつでもみんなのプロ野球！実況アナルーム2・3月のテーマは“今年注目のチーム”ニッポン放送ショウアップナイターで実況を担当する胡口和雄アナウンサーは今季、「かつてのセパの盟友。注目チームは巨人と西武」とセ・リーグはリーグ連覇を目指す巨人、パ・リーグは昨季シーズンワーストの91敗を喫し最下位に沈んだ西武の2球団を注目チームに挙げた。胡口アナは「巨人は去年リーグ優勝したけど、今年はどうやって戦うか。