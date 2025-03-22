真っ赤なアストンマーティンDBXの納車報告女子ゴルフの蛭田みな美（ユアサ商事）が、実に3490万円からという超高級車と並んだ。今週のツアー開幕前に納車を報告。「感動でした」「シートも最高級のレザーで座り心地最高です」と明かしている。真っ赤に光り輝く愛車の脇で、笑顔を見せた。蛭田が並んだのは新たな愛車。運転席でエンジンをかける様子もあり、音の大きさに目を丸くしている。アストンマーティンは英国の自動車ブ