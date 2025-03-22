きのう未明（21日）、岡山県真庭市の国道で歩行者の男性が車にはねられ死亡した事故で、男性の身元がきょう（22日）判明しました。 【写真を見る】真庭市の国道181号の事故で死亡した男性の身元が判明【岡山】 きのう（21日）午前4時50分ごろ、真庭市久世の国道181号で歩行者の男性が乗用車にはねられ、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと、死亡したのは、真庭市久世に住む門乢章さん（81）