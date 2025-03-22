「のとじま水族館」が全面再開し、震災後初めて実施されたイルカショー＝22日午前、石川県七尾市昨年元日の能登半島地震で被害を受けた石川県七尾市の「のとじま水族館」が22日、全面再開した。地震後休止していたイルカショーを初めて実施。いしかわ動物園（同県能美市）とマリンピア日本海（新潟市）に1頭ずつ避難させていたアシカ2頭も21日に帰還した。ショーでは、飼育員の合図でイルカが水しぶきを上げながら、力強い技を