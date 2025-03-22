米宇宙軍のゲトライン宇宙作戦副部長が、中国による人工衛星同士の訓練に言及した/Eric R. Dietrich/US Air Force/File香港（ＣＮＮ）米宇宙軍はこのほど、中国が宇宙能力強化策の一環として、人工衛星同士の「ドッグファイト」の訓練を行っていると明らかにした。安全保障における宇宙の重要性が増す中、米国の主要競合国は技術格差を縮めつつあるとも警鐘を鳴らした。宇宙軍のゲトライン宇宙作戦副部長は１８日の国防関連会合で