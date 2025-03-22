【埼玉】第97回選抜高校野球大会で、浦和実は大会5日目の22日の第3試合で滋賀学園（滋賀）と対戦する。初戦を前に、浦和実の辻川正彦監督（59）と滋賀学園の山口達也監督（53）に、相手校の印象や注目の選手などを聞いた。――今のチーム状態は辻川順調にきている。大会5日目と時間はあるので、個々のプレーの精度を高めることに注力したい。山口まだ緊張がある。何もしていない時の方が落ち着かないと思うので、入場