「モネの池」の通称で知られる岐阜県関市板取の景勝地「名もなき池」などを舞台とする関市のプロモーション映画について、公開時期や期間を定めた事業要件を満たさないことが確実になったとして、山下清司市長は21日、映画の制作会社に交付した補助金2千万円の返還を請求することを明らかにした。記者会見する岐阜県関市の山下清司市長=2025年3月21日、同市、保坂知晃撮影映画のタイトルは「名もなき池」。刃物の名産地である