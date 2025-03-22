成田空港（千葉県）の2月の旅客数全体は329万人で、コロナ禍前の2019年同月比で98%だった。うち国際線旅客数は279万人で、同100%。21日、定例記者会見で発表した成田国際空港会社（NAA）は「国際線はコロナ禍前の水準まで回復した」との見方を示した。旅客数全体は、24年同月比106%。国際線旅客数は同112%で、うち外国人旅客数は同114%、19年同月比だと138%で、2月の最高値を更新した。71万人の日本人旅客数は19年同月比で63%