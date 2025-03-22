今年後半に発売される4モデルの「iPhone 17」シリーズでは、アップグレードされた2400万画素のフロントカメラが搭載されると、アナリストのジェフ・プー氏が報告しています。 ↑アップルより。フロントカメラも高画素化の流れが来るかもしれません。   現行モデルの「iPhone 16」シリーズでは、全モデルで1200万画素の「TrueDepth」フロントカメラを搭載しています。一方でプー氏によれば、「iPhone 17」「iPhone 17 Air」「i