レアルは、2025年4月1日〜4月30日まで、「Rinnの宿泊者様限定のデジタルスタンプラリーイベント」を開催します。 レアル「Rinnの宿泊者様限定のデジタルスタンプラリー」  期間：2025年4月1日(火)〜4月30日(水)対象：Rinnホテルご宿泊者様※一部対象外あり参加方法：宿泊者様専用二次元バーコードからデジタルスタンプラリーに参加できますスタンプスポット：Rinnホテル