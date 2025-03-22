体調不良のため一時休養中のダウンタウン浜田雅功がレギュラー出演しているMBS「ごぶごぶラジオ」が21日深夜、放送され、ライセンス井本貴史、どりあんず堤太輝ら“浜田軍団”5人が出演。浜田の近況を伝えた。井本らは、浜田は現在「お元気やし、何の話があるわけじゃない」と報告。当面、浜田不在でラジオは続くが、井本らは「今日、お休みですけども、残ってる我々が全力で支えて守っていくしかないんで」「守っていきます」など