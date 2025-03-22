人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の世界観を楽しめる「こち亀記念館」の開館記念式典が22日、東京・亀有で行われた。この日オープンした記念館を前に、作者の秋本治氏（72）は「新しい派出所ができました」と開館を喜んだ。記念館は5階建てビルで、亀有駅から徒歩3分の好立地。劇中で描かれる派出所の上に、主人公のハチャメチャ警官・両津勘吉が記念館を建てたという設定だ。逃げる両津を上司の大原部長が追いかける