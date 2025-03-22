妙香園が手掛ける、妙香園のお茶の味わいを気軽に新しい形で楽しめるテイクアウトドリンク専門店『MYOKOEN TEA STORE(サカエチカ店)』にて、5周年記念キャンペーンを2025年3月21日より開催中です。 MYOKOEN TEA STORE  妙香園が手掛ける、妙香園のお茶の味わいを気軽に新しい形で楽しめるテイクアウトドリンク専門店『MYOKOEN TEA STORE(サカエチカ店)』にて、5周年記念キャンペーンを2025年3月21日より開催中。■5