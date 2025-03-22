CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年3月20日(木)より、店頭およびオンラインストアにて、桜モチーフの限定ラスクを販売中です。 CAFE OHZAN「桜モチーフの限定ラスク」  CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年3月20日(木)より、店頭およびオンラインストアにて、桜モチーフの限定ラスクを販売中。“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開する、CAFE OHZAN(カフェオウザン)。春の限定商品として、“Sais