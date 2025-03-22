政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２２日、日本テレビ系「ウェークアップ」に出演。石破茂首相が自民党の１年生議員に１０万円の商品券を配布した問題について言及した。番組冒頭で、石破首相が商品券を贈ったことに端を発した問題について取り上げた。自民党の舞立昇治参院議員が、歴代の総理が慣例としてやっていたと発言（後に推測に基づく発言として撤回）、岸田前首相も商品券を配っていたとの一部報道についても紹介した