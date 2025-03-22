「ファイヤーバーグ」では、2025年3月21日より、ファイヤーバーグフェアメニューとして「春の明太クリームハンバーグフェア」を開始します。 ファイヤーバーグ「春の明太クリームハンバーグフェア」  ◆フェアメニュー概要販売価格：通常セット…1,091円(税込1,200円)よくばりセット…1,645円(税込1,810円)※店舗により販売価格、内容が異なる場合があります。詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください。開