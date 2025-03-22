YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』に、大寒波の日にベランダに出てみた2匹の猫の様子が投稿されました。冷たい雪をものともせず、ずんずん突き進む黒猫さんと、それをじっと見守る先住のサビ猫さんの姿に、思わずクスっとしてしまう人続出。動画は記事執筆時点で7万再生を突破し、「わーいって声が聞こえてきそう」「はしゃいでるね。可愛すぎ」などの声が寄せられています。 大寒波到来！でもベランダに出たい2匹