「私の完全美容食」では、定期購入者向けのオンラインヨガクラス“朝活！私のウェルビーイング”を毎月開催しています。 私の完全美容食「ソイプロテイン」  「私の完全美容食」では、定期購入者向けのオンラインヨガクラス“朝活！私のウェルビーイング”を毎月開催。通常は定期購入者限定ですが、2025年3月22日(土)は特別に一般公開します。 『私の完全美容食』のソイプロテインは、非遺伝子組み換え・非ゲ