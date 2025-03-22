乃木坂46の新メンバーとして今年加入した6期生11人が、22日発売の『アップトゥボーイ Vol.349』（5月号／ワニブックス）に初登場することが決定。表紙・巻頭・巻末・裏表紙を独占する異例の抜てきとなった。今回は、表紙カットが公開された。【写真】逸材ぞろい…乃木坂46新メンバー”6期生”一覧『アップトゥボーイ』は2025年3月で創刊39周年を迎え、今号から創刊40周年イヤーとなる。その記念すべき号の“顔”として、乃木坂