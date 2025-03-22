テレビアニメ『東京リベンジャーズ』の続編が『東京リベンジャーズ 三天戦争編』として制作されることが決定した。あわせてティザービジュアルとあらすじが公開された。【画像】倒れるマイキー…血だらけのタケミチ『東リベ』続編ビジュアルビジュアルは、血が滴りながらも固く繋いでいる二人の人物の手がアップで描かれており、その瞬間に込められた激しい感情が伝わってくる今後の物語が、さらに激動の展開を迎えることを