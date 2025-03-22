食楽web ●東急東横線沿線にある雰囲気よし、味よしのカフェを3軒厳選しました。 中目黒、都立大学、自由が丘、東急東横線沿線には、おしゃれで個性的なカフェが点在しています。食楽webのライターたちがプライベートでも利用するカフェから、週末に素敵なひとときを過ごせる3軒を厳選しました。春のおさんぽがてら、訪れてみませんか？ 自由が丘『RISTRETTO＆CROISSANT LABORATORIO』 『RISTRETTO＆CROISSANT