ブルボンは、独特ななめらか食感を持ち、ワンハンドで食べられるパウチアイス「ルマンドムース」を2025年3月24日(月)に九州地区先行で新発売します。 ブルボン「ルマンドムース」 内容量：85ml発売日：2025年3月24日(月)九州地区先行発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス ブルボンは、独特ななめらか食感を持ち、ワン