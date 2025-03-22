ブルボンは、バニラアイスにわさびのピリッとした辛味を加えた「わさびアイス」を2025年3月24日(月)に新発売します。 ブルボン「わさびアイス」 内容量：110ml発売日：2025年3月24日(月)全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス ブルボンは、バニラアイスにわさびのピリッとした辛味を加えた「わさびアイス」を2025