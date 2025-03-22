ブルボンは、調整ココアの機能性表示食品「肌サポココア」を2025年3月25日(火)に発売します。 ブルボン「肌サポココア」  内容量：180g発売日：2025年3月25日(火)全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：16カ月 ブルボンは、調整ココアの機能性表示食品「肌サポココア」を2025年3月25日(火