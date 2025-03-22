食楽web 小田急江ノ島線 藤沢本町駅から徒歩7分。住宅街を抜けた先に、静かに佇む一軒のパン屋があります。明治時代に建てられた築136年の蔵をリノベーションした『関次商店 パンの蔵 風土』です。 国の登録有形文化財にも指定されており、ノスタルジックな雰囲気をそのままに。歴史を刻んな蔵の中で、ゆっくりと流れる贅沢な時間を過ごせます。 富ヶ谷『ルヴァン』などで修業した店主の自家製酵母パン 自家製