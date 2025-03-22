韓国で非常戒厳を宣言した尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の弾劾審判は近く、宣告が行われる見通しだ。尹大統領は罷免されるのか、または職務復帰となるのか、韓国の行く末を決める審判の日を前に、弾劾に反対する人が増え、国民の分断は深まっている。中には、家族と絶縁してまで弾劾反対を訴える若者もいた。韓国で今、何が起きているのか取材した。“弾劾反対”20代以下は3倍超に増加3月12日、新学期を迎えたソウル市内の私立