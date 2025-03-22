猛吹雪の中、猛スピードで追い越しを繰り返す車や、逆走する車など、全国各地で交通ルールを無視した危険な運転が相次いで確認されている。猛吹雪の中、トラックが危険な追い越し2月中旬に長野・飯山市で午後9時頃に目撃されたのは、猛吹雪の中、視界が悪くてもお構いなしでトラックが強引に追い越していく瞬間だ。危険すぎる運転に撮影者と同乗者は思わず、「マジですか！」「すげー、やばっ！」と声をあげつつも、「この天気だぞ