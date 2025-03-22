アメリカ国防総省は、ヘグセス国防長官が来週、日本を訪問すると発表しました。就任後初めての訪日で、中谷防衛大臣と会談を行います。国防総省によりますと、ヘグセス国防長官は来週から日本とフィリピンを訪問します。今月29日に、第二次世界大戦の日米の激戦地だった硫黄島で開かれる戦後80年目の合同追悼式に出席するほか、中谷防衛大臣との初の対面での会談を行う予定です。複数の日本政府関係者によりますと、日米防衛相会談