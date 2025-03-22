菅野智之投手が所属するオリオールズが２１日（日本時間２２日）、ベテラン右腕のＫ・ギブソン（３７）を１年契約で獲得したと発表した。ＮＹポスト紙のヘイマン氏によると、年俸５２５万ドル（約７億８３００万円）で１５２・５万ドルの出来高つき。ギブソンはツインズで長くプレーし、レンジャーズ、フィリーズを経て２３年にオリオールズでプレー。メジャー１２年で通算１１２勝１０８敗、防御率４・５２。オ軍では２３年